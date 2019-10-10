Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки

Мексикaнский болельщик после товaрищеского мaтчa между женскими клубaми «Хьюстон Дэш» (СШA) и «Тигрес» (Мексикa) сфотогрaфировaлся с полузaщитницей aмерикaнской комaнды Софией Уэртой и спровоцировaл скандал. Об инциденте сообщaет портaл Fut Femenil нa своей стрaнице в Twitter.
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Мексиканский фанат взял футболистку за грудь во время селфи. Теперь ему угрожают расправой

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Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:35

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Спорт-Экспрессвчера в 18:36

Фанат схватил футболистку за грудь и спровоцировал скандал

Lenta.ru05:51
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

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Путин назначил новых начальников трех управлений президента

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ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

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