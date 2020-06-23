Происшествия
КоммерсантъВ Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат. Его слова передает OaxacaesNoticia. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что есть проблемы со связью с пострадавшим штатом.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Президент Хорватии не прилетит на Парад в Москву — самолет сломался
Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет прилететь в Москву на Парад Победы.
Евразия Daily 09:27
Политика
СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России
Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru вчера в 09:07
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости вчера в 03:43
Общество
В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 12:30
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Общество
Старейший туроператор России прекратил работу
Один из первых туроператоров России, петербургская фирма «Ника» сообщила о прекращении деятельности с 22 июня, сообщает «Интерфакс».
Дождь 05:42
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»
Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
Известия 11:58
Экономика
В России планируют увеличить размер пенсии по старости
ГТРК Вятка 04:59
Экономика
Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина
Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ».
Полит.ру 13:26
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил причину, по которой бразилец предпочёл «Кайрат» возвращению в московский ЦСКА.
RT на русском 13:20
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Политика
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы
КП - Саратов 14:37
Общество
Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru 12:08
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль 15:08
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Кино
Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала «Псих»
Режиссер «9 роты», «Сталинграда» и «Вторжения» Федор Бондарчук приступил к основному блоку съемок своего первого сериала «Псих».
Вокруг ТВ 05:35