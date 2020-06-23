В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат. Его слова передает OaxacaesNoticia. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что есть проблемы со связью с пострадавшим штатом.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

Политика СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. 31

Общество Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Общество Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача. 127

Общество В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев. 15

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 546

Общество Старейший туроператор России прекратил работу Один из первых туроператоров России, петербургская фирма «Ника» сообщила о прекращении деятельности с 22 июня, сообщает «Интерфакс». 135

Происшествия Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм» Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей. 544

Теннис У теннисиста Джоковича нашли коронавирус Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. 22

Экономика Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ». 2

Политика Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. 15

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 940