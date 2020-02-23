Происшествия
КоммерсантъВ Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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с чего всё началось
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.РИА Новостивчера в 18:07
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Консул сообщил подробности исчезновения в Мексике несовершеннолетней россиянки
Газета.Ruвчера в 23:37
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Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
В России могут полностью отменить службу по призыву
Виктор Бондарев рассказал, что в со временем Россия может полностью отказаться от службы по призыву в пользу контрактной системы.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Общество
День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля
Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Украина определила участника «Евровидения-2020»
Общество
Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар
Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Политика
Клинт Иствуд выступил в поддержку Блумберга: «лучший для США»
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Политика
Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию
В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Наука
По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение
Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
Происшествия
В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне
Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Технологии
Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений
Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
Шоу-бизнес
Галкин извинился перед Гулькиной от лица Первого канала
Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Происшествия
На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой
Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
Экономика
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Здоровье
В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса
Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Шоу-бизнес
Как Никас Сафронов страдал от дедовщины, а Тарзан запускал ракеты
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Кино
В Сети появились первые фото Паттинсона со съемок нового «Бэтмена»
Происшествия
Родным погибших от взрыва газа в Азове выплатят по 1 млн рублей
Родным погибших выплатят по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей.