с чего всё началось

Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Экономика Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900% Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Общество Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.

Футбол «Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.

Происшествия В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.