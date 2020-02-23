Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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с чего всё началось

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новостивчера в 18:07

Подробнее о событии

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

РИА Новостивчера в 18:07

На западе Мексики пропала 15-летняя россиянка

ТАССвчера в 14:27

Консул сообщил подробности исчезновения в Мексике несовершеннолетней россиянки

Газета.Ruвчера в 23:37

Дипломат рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней гражданки России

Говорит Москва01:28

В Мексике ищут пропавшую несовершеннолетнюю россиянку

Эхо Москвывчера в 23:32

Дипломат раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Телеканал 360°вчера в 20:28

Посольство сообщило о пропаже несовершеннолетней россиянки в Мексике

РБКвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика

«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

В России могут полностью отменить службу по призыву

Виктор Бондарев рассказал, что в со временем Россия может полностью отказаться от службы по призыву в пользу контрактной системы.
Саратов 24 20 февраля в 05:39
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ 00:36
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 02:29
Политика

ВСУ обстреляли поселок Гольмовский, поврежден газопровод

REGNUM 02:21
Общество

День защитника Отечества в России отмечают 23 февраля

Некоторые россияне называют праздник днем мужчин, которые служат в армии или в силовых структурах.
Телепорт вчера в 18:30
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 03:13
Музыка

Украина определила участника «Евровидения-2020»

BFM.ru вчера в 16:21
Общество

Доктор Комаровский встретился с жителями Новых Санжар

Как передает 112.ua, на встрече с местными жителями Комаровский подробно проинформировал людей относительно ситуации с коронавирусом.
Взгляд.ру 02:01
Хоккей

Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-й шайбой в НХЛ

РИА Новости 01:09
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Вести.Ru вчера в 17:35
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС 21 февраля в 09:07
Политика

Клинт Иствуд выступил в поддержку Блумберга: «лучший для США»

News.ru вчера в 22:08
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 21 февраля в 19:28
Политика

Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Российская газета 21 февраля в 10:17
Наука

По изменению гравитации ученые смогли предсказывать землетрясение

Немецкие эксперты разработали новый алгоритм, который позволяет по изменению гравитации предсказывать землетрясение.
МедиаПоток 03:01
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

BFM.ru вчера в 03:17
Происшествия

В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне

Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.
РИА Новости 03:04
Технологии

Microsoft обновляет в Windows 10 иконки всех приложений

Корпорация Microsoft объявила, что участники программы Insiders могут получить обновленную версию Windows 10.
МонаВиста 21 февраля в 08:03
Шоу-бизнес

Галкин извинился перед Гулькиной от лица Первого канала

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей.
News.ru вчера в 06:30
Общество

В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
REGNUM 01:58
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС вчера в 16:26
Экономика

В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
РИА Новости 19 февраля в 18:17
Здоровье

В Китае официально признали «Арбидол» лекарством против коронавируса

Помима «Арбидола» в список вошли и другие противовирусные препараты. Отмечается, что это произошло впервые.
Новые Ведомости 20 февраля в 05:37
Шоу-бизнес

Как Никас Сафронов страдал от дедовщины, а Тарзан запускал ракеты

URA.Ru вчера в 02:25
Общество

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
News.ru вчера в 18:20
Кино

В Сети появились первые фото Паттинсона со съемок нового «Бэтмена»

RuNews24.ru 21 февраля в 15:07
Происшествия

Родным погибших от взрыва газа в Азове выплатят по 1 млн рублей

Родным погибших выплатят по 1 млн. рублей, пострадавшей - 400 тыс. рублей.
Интерфакс 03:17
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