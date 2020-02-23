Происшествия
КоммерсантъВ Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Консул сообщил подробности исчезновения в Мексике несовершеннолетней россиянки
Газета.Ruвчера в 23:37
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Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Происшествия
Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей
В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Кино
Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о «Лунном рыцаре» от Marvel
Британский актер Дэниел Рэдклифф дал вполне однозначный ответ на вопрос, исполнит ли он роль Лунного рыцаря в одноименном сериале платформы Disney+.
Футбол
Артета: «Могу лишь похвалить игроков „Арсенала“, они очень стараются»
Наставник «Арсенала» Микель Артета отдал должное игрокам своей команды в преддверии матча с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ.Мы должны чувствовать, что готовы к борьбе, не только, когда у нас мяч, но и тогда, когда у нас его нет.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя.
Общество
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Игры
4A Games — об улучшенной консоли Nintendo, PS5 и Xbox Series X
Metro Redux на Nintendo Switch Журналисты поинтересовались у специалиста, что хотела бы команда получить в улучшенной версии Switch и каких бы новаций от Nintendo и NVIDIA ей бы хотелось.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Армия и оружие
Кремль отметил постоянный контакт военных РФ и Турции в Сирии
Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирийской Арабской Республике, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.
Гаджеты
В Сети появились характеристики нового смартфона OPPO Find X2
В начале марта свой новый смартфон представит компания OPPO, Find X2 продолжит популярную линейку, выпущенную в 2018 году.
Общество
Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля
Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
Баскетбол
Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Общество
Тельцы будут решать важные вопросы, а Львов ждет удача: гороскоп на предстоящую неделю
Тельцы Тельцам предстоит решать важные вопросы, от которых будет зависеть будущее.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Здоровье
Петербуржцев просят ответить на вопросы: "Что мы знаем о раке и почему боимся его?"
Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
Хоккей
«Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб в ворота «Амура»
Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Биатлон
Дело российских биатлонистов в Италии могут расследовать полгода
Адвокат российского тренера Александра Касперовича Йоханн Цоггелер рассказал, что результаты следствия по делу о допинге, в рамках которого карабинеры в Италии провели обыски у членов сборной России по биатлону, можно ожидать до полугода.
Футбол
Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.