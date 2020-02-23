Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Генеральная прокуратура штата Халиско объявила 21 февраля «желтую тревогу» в связи с исчезновением. Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
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Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

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На западе Мексики пропала 15-летняя россиянка

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15-летняя россиянка и несколько девушек исчезли на западе Мексики

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Дипломат рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней гражданки России

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В Мексике ищут пропавшую несовершеннолетнюю россиянку

Эхо Москвывчера в 23:32

Дипломат раскрыл подробности исчезновения 15-летней россиянки в Мексике

Телеканал 360°вчера в 20:28
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Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
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В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
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Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Кино

Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о «Лунном рыцаре» от Marvel

Британский актер Дэниел Рэдклифф дал вполне однозначный ответ на вопрос, исполнит ли он роль Лунного рыцаря в одноименном сериале платформы Disney+.
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Наставник «Арсенала» Микель Артета отдал должное игрокам своей команды в преддверии матча с «Эвертоном» в 27-м туре АПЛ.Мы должны чувствовать, что готовы к борьбе, не только, когда у нас мяч, но и тогда, когда у нас его нет.
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Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

ТАСС Спорт вчера в 09:27
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Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного алкоголя.
РБК 04:26
Общество

ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
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Игры

4A Games — об улучшенной консоли Nintendo, PS5 и Xbox Series X

Metro Redux на Nintendo Switch Журналисты поинтересовались у специалиста, что хотела бы команда получить в улучшенной версии Switch и каких бы новаций от Nintendo и NVIDIA ей бы хотелось.
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Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
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Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
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Армия и оружие

В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24

Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
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В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Lenta.ru 03:44
Армия и оружие

Кремль отметил постоянный контакт военных РФ и Турции в Сирии

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирийской Арабской Республике, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.
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В Сети появились характеристики нового смартфона OPPO Find X2

В начале марта свой новый смартфон представит компания OPPO, Find X2 продолжит популярную линейку, выпущенную в 2018 году.
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Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
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Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Чемпионат вчера в 15:11
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Тельцы будут решать важные вопросы, а Львов ждет удача: гороскоп на предстоящую неделю

Тельцы Тельцам предстоит решать важные вопросы, от которых будет зависеть будущее.
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Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира

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Здоровье

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Узнать, что думают россияне о раке, каким мифам верят, решили в Ассоциации медицинских сестер и благотворительном фонде AdVita.
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Хоккей

«Нефтехимик» забросил восемь безответных шайб в ворота «Амура»

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и нижнекамским "Нефтехимиком" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 04:28
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
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В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

ТАСС 02:39
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Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
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Дело российских биатлонистов в Италии могут расследовать полгода

Адвокат российского тренера Александра Касперовича Йоханн Цоггелер рассказал, что результаты следствия по делу о допинге, в рамках которого карабинеры в Италии провели обыски у членов сборной России по биатлону, можно ожидать до полугода.
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Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч

Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 21 февраля в 06:49
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