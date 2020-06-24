В результате сильного землетрясения в Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр землетрясения.

Пять человек погибли и 30 пострадали из-за землетрясения в Мексике

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