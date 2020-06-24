Происшествия

Газета.RuГазета.RuПять человек погибли и 30 пострадали из-за землетрясения в Мексике

В результате сильного землетрясения в Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр землетрясения.
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Землетрясение в Мексике: появились данные о жертвах

Вести.Ru19:44

Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике

Российская газета19:04

Пять человек погибли и 30 пострадали из-за землетрясения в Мексике

Газета.Ru18:50

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до четырёх

RT на русском18:15

Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до четырех

РБК18:56

До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике

ТАСС17:30

В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении

РИА Новости18:41
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Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне

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Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
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В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
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Госдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса

Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
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Спорт

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА

Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
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Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.
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Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
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Песков заявил о регулярной сменяемости власти в России

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Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
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«Ювентус» согласовал с «Барселоной» условия перехода Артура

Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Артур Рамос близок к переезду в итальянскую серию А. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован туринский "Ювентус".
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Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
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Разработчики Valorant опубликовали список изменений в игре

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Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как во время своего президентства ходил с президентом США Дональдом Трампом в ночной клуб.
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Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
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Армия и оружие

При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных

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Политика

Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

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