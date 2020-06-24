Происшествия
Газета.RuПять человек погибли и 30 пострадали из-за землетрясения в Мексике
В результате сильного землетрясения в Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр землетрясения.
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Технологии
Эксперт рассказал, зачем удалять файлы сookies на компьютере и в телефоне
Чтобы компьютер или смартфон работали корректно, необходимо чистить cookies хотя бы раз в несколько месяцев.
ПРАЙМ 19:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись
Актриса Кристина Асмус объявила о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. Пара прожила в браке восемь лет.
Профиль вчера в 11:23
Общество
Путин заявил о росте безработицы в России
Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, вызванные пандемией COVID-19 трудности еще не отступили, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:30
Общество
На Камчатке в параде Победы приняли участие 900 человек
Торжественным маршем по площади Ленина в Петропавловске-Камчатском прошли 900 человек - 11 расчетов военнослужащих Объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также курсанты Камчатского государственного технического университета и юнармейцы.
Российская газета 19:24
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 12:34
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb вчера в 22:58
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК 16:37
Экономика
Госдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса
Москва, 23 июня 2020, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
REGNUM 08:03
Спорт
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Директор театра Виктюка отверг обвинения в изнасиловании коллеги
Директор театра Виктюка Валерий Райков не согласился с обвинением в изнасиловании коллеги и назвал его чушью, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:44
Политика
Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади
Александр Лукашенко, как уже ранее информировал "СОЮЗ", будет присутствовать в среду на военном параде в честь 75-летия Великой Победы.
Российская газета 12:40
Технологии
ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp
Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.
ТАСС 19:12
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Политика
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Российская газета 19:54
Политика
Песков заявил о регулярной сменяемости власти в России
По словам Пескова, в России ротация кадров происходит постоянно.
Толк вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Экс-супруга Григорьева-Аполонова снялась обнаженной
На камеру знаменитость позирует полностью обнаженной, прикрывая руками интимные участки тела.
Srnsk 17:07
Здоровье
В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля
Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
ТАСС 15:44
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» условия перехода Артура
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Артур Рамос близок к переезду в итальянскую серию А. В услугах 23-летнего бразильца заинтересован туринский "Ювентус".
Вести.Ru 14:40
Шоу-бизнес
Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
РИА Новости 18:42
Киберспорт
Разработчики Valorant опубликовали список изменений в игре
С полным списком изменений можно ознакомиться на странице проекта. https: / / twitter.com / PlayVALORANT / status / 1275451122665181184 Геймдиректор VаlоrаптДжо Циглер 17 июня 2020 года сообщил, что в ближайшее время разработчики изменят интерфейс в Valorant.
REGNUM 15:14
Космос
Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную
Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 05:15
Политика
Саакашвили рассказал о походе в ночной клуб в Грузии с Трампом
Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как во время своего президентства ходил с президентом США Дональдом Трампом в ночной клуб.
Газета.Ru 14:14
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Армия и оружие
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных
Российская газета 16:11
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
Известия вчера в 11:05