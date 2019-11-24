Футбол
Sport24.ruВ Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
В одном из моментов Родригес завладел мячом и сильно выбил его в сторону ворот соперника: мяч, пролетев через все поле и отскочив от газона перед штрафной «Веракруса», залетел в ворота гостей. Комментатор матча назвал гол Родригеса «историческим».
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У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя
Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.
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Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Глава Take-Two, владеющей Rockstar Games, Штраус Зельник рассказал, почему компания не спешит экранизировать серию Grand Theft Auto.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Общество
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Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.
Армия и оружие
Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400
Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
Общество
В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Общество
Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова
Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
Общество
Социологи насчитали рекордное количество протестов в России
В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Экономика
Адыгейский сыр может уйти из российских торговых сетей
Из-за иска, поданного к двум поставщикам сыров по поводу адыгейского сыра, продукт может исчезнуть из всех российских торговых сетей.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Культура