Футбол

Sport24.ruSport24.ruВ Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

В одном из моментов Родригес завладел мячом и сильно выбил его в сторону ворот соперника: мяч, пролетев через все поле и отскочив от газона перед штрафной «Веракруса», залетел в ворота гостей. Комментатор матча назвал гол Родригеса «историческим».
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Мексиканский вратарь забил гол ударом через всё поле. Видео

Чемпионатвчера в 10:10

Мексиканский голкипер забил гол ударом через все поле

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От ворот до ворот. Редкий гол из чемпионата Мексики

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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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Вратарь забил ударом через все поле

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РИА Новостивчера в 02:39

В Мексике вратарь забил мяч ударом через всё поле

RT на русскомвчера в 04:25
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Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Косачев назвал страшилкой сообщение о спецподразделении ГРУ в Европе По версии расследователей, сотрудники ГРУ бывали в Болгарии до и во время отравления там бизнесмена Емельяна Гебрева, которого местное издание «24 часа» называло торговцем оружия.
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Турция начинает испытания радаров поставленных Россией систем ПВО С-400, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

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В Японии разработали метод, определяющий 13 видов рака по капле крови

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
РБК 10:35
Политика

Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах

Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
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Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
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Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

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В список не попал лидер команды Тайсон.
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
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Социологи насчитали рекордное количество протестов в России

В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
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Из-за иска, поданного к двум поставщикам сыров по поводу адыгейского сыра, продукт может исчезнуть из всех российских торговых сетей.
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
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Полина Гагарина рассказала, как оговорилась на концерте в Калининграде

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