Футбол
Sport24.ruВ Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
В одном из моментов Родригес завладел мячом и сильно выбил его в сторону ворот соперника: мяч, пролетев через все поле и отскочив от газона перед штрафной «Веракруса», залетел в ворота гостей. Комментатор матча назвал гол Родригеса «историческим».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Происшествия
В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб один человек
В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Здоровье
В СКР назвали самый опасный день для посещения врача
В СКР назвали самый опасный день для посещения врача.
Здоровье
Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно
Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Авто
Следующая Niva перестанет быть Chevrolet
К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
Политика
ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году.
Футбол
«Монако» с Головиным в меньшинстве проиграл «Бордо»
«Монако» успешно начал выездной матч 14-го тура Лиги 1 с «Бордо», уже на 15-й минуте Ислам Слимани открыл счет.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Общество
Росреестр вернул букву ё в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву ё в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод
Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Политика
В Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия
Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Футбол
Коллимор: «Моуринью никогда не выиграет АПЛ с „Тоттенхэмом“»
Коллимор сомневается в способности вывести "Тоттенхэм" на новый уровень и выиграть с клубов АПЛ или Лигу чемпионов.
Политика
Временный президент Боливии подписала закон о новых выборах президента
Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закона о проведении новых выборов главы государства.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Общество