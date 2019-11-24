Футбол

Sport24.ruSport24.ruВ Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Встреча 19-го тура Лиги МХ завершилась победой «Гвадалахары» со счетом 3:1, а главным героем встречи стал голкипер хозяев Хосе Антонио Родригес, забивший гол ударом из собственной штрафной.
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