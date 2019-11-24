Футбол
Sport24.ruВ Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
В одном из моментов Родригес завладел мячом и сильно выбил его в сторону ворот соперника: мяч, пролетев через все поле и отскочив от газона перед штрафной «Веракруса», залетел в ворота гостей. Комментатор матча назвал гол Родригеса «историческим».
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