Футбол
Discover24В Мексике вратарь забил невероятный гол ударом через всё поле
В Мексике в рамках 19-го тура чемпионата 24 ноября встретились команды "Чивес Гвадалахара" и "Веракрус". На этой встрече вратарь "Гвадалахары" Хосе Антонио Родригес сумел забить невероятный гол, отправив мяч в полёт через всё поле.
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Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России
Японская компания Subaru отзывает в России 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5).
Политика
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Футбол
Эриксен отказался от нового контракта с «Тоттенхэмом»
Датский полузащитник Кристиан Эриксен отказался от пролонгации сотрудничества с лондонским «Тоттенхэмом», несмотря на поступившее предложение от руководства клуба.
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
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Ремейк «Мор. Утопия» выйдет на Xbox One 12 декабря
Время имеет важное значение в Pathologic 2, за ним надо следить и вдумчиво тратить драгоценные минуты.
Здоровье
Такси для диализных больных продолжит работу в Якутске
Такси «Дилижанс» продолжит перевозки диализных больных в столице республики.
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Энергетика
Для роста нефти требуется свежий катализатор
Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Гаджеты
Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Общество
В России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса
В России и на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространённого протокола IPv4 (Internet Protocol version 4). Об этом сообщается на сайте RIPE NCC.
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Технологии
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов
Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
Футбол
Гари Невилл: «„МЮ“ нужно пять или шесть приобретений. Их хавбекам не хватает качества»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о необходимости усиления манкунианцев.
Общество
Более 300 рейсов Finnair отменено из-за забастовки
В результате протестных действий отменно 300 рейсов, воспользоваться авиасообщением не смогли тысячи пассажиров.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Игры
Геймеры могут разочароваться в консолях Sony PS5 и Xbox нового поколения из-за скорости загрузки игр
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Спорт
В РУСАДА отреагировали на вероятное отстранение России от Олимпиады
25 ноября появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвуют 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Происшествия