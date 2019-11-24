В Мексике в рамках 19-го тура чемпионата 24 ноября встретились команды "Чивес Гвадалахара" и "Веракрус". На этой встрече вратарь "Гвадалахары" Хосе Антонио Родригес сумел забить невероятный гол, отправив мяч в полёт через всё поле.

В Мексике вратарь забил невероятный гол ударом через всё поле

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