Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
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Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели

3DNews01 января в 08:04

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

Газета Кемерова01:15

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

РИА Новости20:35

Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7

Эхо Москвы20:10

В Microsoft рассказали, что будет с Windows 7 после 14 января

ТК Звезда20:26

Компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Комсомольская правда20:31

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

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