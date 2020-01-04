Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7

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