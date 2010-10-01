В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса. Три положительных теста на COVID-19 сдали сотрудники "Милана", сообщает журналист Николо Скира. При этом неизвестно, есть ли среди заражённых футболисты.

В «Милане» выявили три новых случая коронавируса

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