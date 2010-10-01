Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuВ «Милане» выявили три новых случая коронавируса

В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса. Три положительных теста на COVID-19 сдали сотрудники "Милана", сообщает журналист Николо Скира. При этом неизвестно, есть ли среди заражённых футболисты.
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В «Милане» выявлено три новых случая заражения коронавируса

Советский спорт03:18

В футбольном клубе «Милан» выявлено три случая заражения коронавирусом

РБК03:01

В «Милане» у трёх человек выявлен коронавирус

Чемпионат02:25

СМИ: Три новых случая коронавируса выявлены в «Милане»

Матч ТВ02:38

Источник: в «Милане» выявлено три случая заражения коронавирусом

Bobsoccer02:53

В «Милане» обнаружили коронавирус у 3 человек

Soccer.ru01:57

В «Милане» у 3 человек обнаружили коронавирус

Sports.ru01:42
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Авто

Mercedes-Benz CLS получил базовый двигатель 1.5

32CARS.ru вчера в 14:23
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»

Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
132
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
133
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
127
Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
4
Общество

В Челябинске извинились за публикацию фото с Гитлером ко Дню Победы

Извинения за публикацию фотографии с Адольфом Гитлером в рамках проекта «Имена героев» принесла администрация челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» 7 апреля в официальной группе «ВКонтакте».
ИА Красная Весна вчера в 05:44
155
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
99
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Армия и оружие

СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
5
Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
97
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
6
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве

В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
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ЖКХ

Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май

Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
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Игры

Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество

Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым

С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
69
Общество

Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, возможно, это будет ближе к сентябрю.
РИА Новости 06:17
113
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
698
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:41
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