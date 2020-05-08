Общество
Sport24.ruВ «Милане» выявлены 3 случая заражения коронавирусом
Три случая заражения коронавирусом выявлены в «Милане», сообщает в твиттере журналист Николо Шира.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Мурашко назвал возможные сроки сдачи ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, возможно, это будет ближе к сентябрю.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
В Челябинске извинились за публикацию фото с Гитлером ко Дню Победы
Извинения за публикацию фотографии с Адольфом Гитлером в рамках проекта «Имена героев» принесла администрация челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» 7 апреля в официальной группе «ВКонтакте».
ИА Красная Весна вчера в 05:44
Здоровье
Глава Минздрава РФ: о плато заболевания коронавирусом пока не говорим
Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что выписка и поступление больных коронавирусом в России сбалансировались, но о плато говорить пока рано.
Интерфакс - Россия 05:53
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.
РБК 05:16
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым
С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
Происшествия
Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми
На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие
США решили штурмом взять Венесуэлу: американский десантный корабль направился к берегам Венесуэлы
Avia.pro вчера в 11:52
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
ЖКХ
Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май
Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Еще в прошлом году Mazda обнародовала план разделения модельного ряда на два семейства, которая она начала успешно реализовывать с выходом своей новой модели — кроссовера Mazda CX-30.
SpeedMe 05 мая в 08:22
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Общество
В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом
Екатеринбург, 8 мая 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 155 случаев выявления коронавируса.
REGNUM 03:41
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна отказывается носить обручальное кольцо
Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях, что после свадьбы с Петросяном не носит обручальное кольцо.
ФАН вчера в 12:49
Футбол
В «Локомотиве» ещё не приняли решение по поводу смены главного тренера
Московский "Локомотив" ещё не принял решения по поводу увольнения Юрия Сёмина.
Sport.ru 05:27
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11