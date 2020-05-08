Общество

Sport24.ruSport24.ruВ «Милане» выявлены 3 случая заражения коронавирусом

Три случая заражения коронавирусом выявлены в «Милане», сообщает в твиттере журналист Николо Шира.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. «Милан» является одним из самых успешных клубов мира и самой титулованной итальянской командой по количеству международных трофеев. В 1963 году «Милан» стал первым итальянским клубом, выигравшим Кубок европейских Чемпионов. Кроме того, «Милан» является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков УЕФА наряду с «Барселоной». Также «Милан» является одной из шести европейских команд, которые заслужили право хранить у себя кубок Лиги чемпионов, который клуб выигрывал семь раз. Последним на сегодняшний день завоёванным трофеем стал Суперкубок Италии 2016.
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