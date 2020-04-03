Экономика
ИзвестияВ Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России
Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Решетников: антикризисные меры направлены на сохранение занятости и поддержку компаний
Будущее России. Национальные проекты08:57
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Религия
Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Здоровье
Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Политика
Нерабочая неделя продлевается на месяц
О продлении до 30 апреля нерабочих дней из-за коронавируса объявил президент России Владимир Путин в обращении к стране.
Армия и оружие
Расчеты С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике
Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота заступили на боевое дежурство в Арктике.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян
Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Здоровье
COVID-19 не реагирует на антималярийные препараты: ученые выявили новые формы передачи коронавируса
Коронавирус определили им новое назначение: китайские врачи включили их в список борьбы с COVID-19, и препараты сразу же стали пользоваться огромным спросом во всем мире, хотя нет ни какого подтверждения их эффективности в этом случае.
Здоровье
Медики Краснодарского края попросили губернатора продлить карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врачами медицинских организаций региона.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его второго обращения
По данным опроса ВЦИОМ, показатели одобрения деятельности и доверия к президенту Владимиру Путину выросли после его второго обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Происшествия
В Сочи женщине грозит арест за поддельный пропуск при карантине
Женщине грозит арест до шести месяцев. Напомним, на всей территории Краснодарского края карантин был введен главой региона с 31 марта.
Общество
Борис Джонсон не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня сообщил, что за неделю самоизоляции ему не удалось вылечиться от коронавируса.
Общество
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Происшествия
На Урале избрали меру пресечения брату юмориста Незлобина
Полевской, Свердловская область, 3 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Городской суд Полевского (Свердловская область) избрал меру пресечения начальнику управления города Максиму Незлобину — брату юмориста Александра Незлобина.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Общество
В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.