Экономика

ИзвестияИзвестияВ Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

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Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
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