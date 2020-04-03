Экономика

ИзвестияИзвестияВ Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
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МЭР назвало основную задачу антикризисного плана правительства

Rambler News Service12:47

Названа главная задача антикризисных мер в России

Росбалт12:10

Глава Минэкономразвития РФ назвал главную задачу всех антикризисных действий

ИА Красная Весна09:44

В правительстве рассказали о плане антикризисных мер

Ридус11:14

В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Известия09:14

Решетников: антикризисные меры направлены на сохранение занятости и поддержку компаний

Будущее России. Национальные проекты08:57
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Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor 19:55
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Хоккей

«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ

Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Metaratings 13:50
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 09:39
Авто

Автомобили Toyota подорожали в РФ

Самый заметный рост стоимости базовой версии отмечен у внедорожника Land Cruiser 200 — на 110 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:24
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera 14:57
Здоровье

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
РИА Новости 14:48
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Газета.Ru 12:57
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

Китайские ученые взяли анализы на COVID-19 у 102 кошек, находящихся в приютах и ветклиниках Уханя, результаты исследования обнародовал портал bioRxiv.
Аргументы и Факты 19:27
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Авто

В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus

Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
ToDay News Ufa вчера в 15:48
Киберспорт

Fnatic выиграла ЮВА-дивизион онлайн-лиги ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 07:58
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews вчера в 06:11
Общество

Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии

Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
ИА Красная Весна 18:12
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru вчера в 02:29
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Киберспорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру 06:25
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:38
Авто

В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.
Моя Москва.онлайн 07:35
Общество

Утверждены послабления застройщикам на период пандемии

«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Строительная Газета 11:09
Общество

В Германии иностранные проститутки остались без денег и жилья

Фактически одновременно девушки остались и без жилья, и без работы, а ведь многие мастерицы своего дела, промышлявшие на немецкой земле прибыли сюда из Румынии, Болгарии, Украины и Польши.
ToDay News Ufa 08:04
Шоу-бизнес

Тимати не включил Решетову в свое завещание

Рэпер распределил имущество между детьми, мамой и братом Основатель Black Star, 36-летний Тимати, уже позаботился о распределении своего наследства.
WomanHit.ru 10:44
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
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В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 09:53
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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