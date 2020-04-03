Экономика
ИзвестияВ Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России
Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».
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Решетников: антикризисные меры направлены на сохранение занятости и поддержку компаний
Будущее России. Национальные проекты08:57
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Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Хоккей
«Йокерит» и «Сибирь» вышли в полуфинал виртуального плей-офф КХЛ
Завершились полуфинальные матчи конференций виртуального плей-офф Кубка Гагарина-2020.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Авто
Автомобили Toyota подорожали в РФ
Самый заметный рост стоимости базовой версии отмечен у внедорожника Land Cruiser 200 — на 110 тыс. рублей.
Гаджеты
Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10
В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху
Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у кошек в Ухане
Китайские ученые взяли анализы на COVID-19 у 102 кошек, находящихся в приютах и ветклиниках Уханя, результаты исследования обнародовал портал bioRxiv.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Киберспорт
Fnatic выиграла ЮВА-дивизион онлайн-лиги ESL One Los Angeles
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии
Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Киберспорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Общество
Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Авто
В России отзывают более 800 автомобилей Audi TT
Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании в нашей стране, которая затронет 833 автомобиля Audi TT, проданных с 2015 по 2019 годы.
Общество
Утверждены послабления застройщикам на период пандемии
«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Общество
В Германии иностранные проститутки остались без денег и жилья
Фактически одновременно девушки остались и без жилья, и без работы, а ведь многие мастерицы своего дела, промышлявшие на немецкой земле прибыли сюда из Румынии, Болгарии, Украины и Польши.
Шоу-бизнес
Тимати не включил Решетову в свое завещание
Рэпер распределил имущество между детьми, мамой и братом Основатель Black Star, 36-летний Тимати, уже позаботился о распределении своего наследства.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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