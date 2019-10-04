Экономика
Мой БрянскВ Минэкономики определили самые прогрессивные регионы России
Согласно прогнозу, лучший показатель экономического роста в ближайшие пять лет покажет Чукотка. Рост валового регионального продукта (ВРП) региона до 2024 года составит 8,8%. На втором месте — Иркутская область (8,7%), на третьем — Амурская область (6,1%).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).РБК04 октября в 01:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка
Накануне.Ru04 октября в 02:41
Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем
Znak.com04 октября в 03:39
Минэкономразвития оценило перспективы развития регионов: Челябинская область в аутсайдерах, Свердловская — в лидерах
Европейско-Азиатские новости04 октября в 03:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Единоборства
Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко
Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.
RT на русском 05:10
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Авто
Обнародованы рублевые цены на «заряженные» X5 M и X6 M от BMW
X5 M и X6 M приедут в Россию ограниченным тиражом с приставкой Special Edition.
Car.ru 04 октября в 04:55
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.
Известия вчера в 16:48
Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Общество
Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга
Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
ТАСС 03:20
Игры
В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now
Live24 04 октября в 05:24
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус 04 октября в 11:58
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Общество
Представитель «Мулен Руж» рассказал о русских артистах в кабаре
Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Политика
Неверов прокомментировал допрос Юмашевой в США
Действия американских властей в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка недопустимы и показывают, что в США есть силы, желающие сделать всё возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога Москвы и Вашингтона.
Парламентская газета 05:28
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 04 октября в 12:30
Происшествия
В Чите в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
Байкал-Daily 05:08
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Политика
Байден назвал Трампа абсолютно непригодным президентом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
Газета.Ru 04:23
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал фаворита в поединке Емельяненко и Кокляева
Реальное время вчера в 09:02
Футбол
Марадона станцевал после первой победы своей команды с мая
В матче 9-го тура аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, обыграла «Годой-Крус» (4:2). Для клуба эта победа стала первой с мая этого года, а также дебютной под руководством Марадоны.
Бомбардир.ру 03:37
Армия и оружие
National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока находится в разработке «станет самым смертоносным бомбардировщиком в России», пишет журнал.
РБК вчера в 22:56
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 07:28
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27