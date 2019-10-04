Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ Минэкономики определили самые прогрессивные регионы России

Согласно прогнозу, лучший показатель экономического роста в ближайшие пять лет покажет Чукотка. Рост валового регионального продукта (ВРП) региона до 2024 года составит 8,8%. На втором месте — Иркутская область (8,7%), на третьем — Амурская область (6,1%).
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК04 октября в 01:02

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Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru04 октября в 02:41

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com04 октября в 03:39

Минэкономразвития оценило перспективы развития регионов: Челябинская область в аутсайдерах, Свердловская — в лидерах

Европейско-Азиатские новости04 октября в 03:34

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru04 октября в 05:23

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru04 октября в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru04 октября в 01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК04 октября в 01:02
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РЕН ТВ вчера в 19:47
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Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
ТАСС 03:20
Игры

В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now

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Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

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Происшествия

В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»

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Политика

Неверов прокомментировал допрос Юмашевой в США

Действия американских властей в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка недопустимы и показывают, что в США есть силы, желающие сделать всё возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога Москвы и Вашингтона.
Парламентская газета 05:28
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
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В Чите в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

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Подросток убил пять человек на австрийском курорте

В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал лидера страны Дональда Трампа "абсолютно непригодным" для занимаемой должности, передает Washington Post.
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Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Названы страны, в которых можно пережить апокалипсис

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