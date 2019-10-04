Экономика

Мой БрянскМой БрянскВ Минэкономики определили самые прогрессивные регионы России

Согласно прогнозу, лучший показатель экономического роста в ближайшие пять лет покажет Чукотка. Рост валового регионального продукта (ВРП) региона до 2024 года составит 8,8%. На втором месте — Иркутская область (8,7%), на третьем — Амурская область (6,1%).
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК04 октября в 01:02

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Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru04 октября в 02:19

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com04 октября в 03:39

Минэкономразвития оценило перспективы развития регионов: Челябинская область в аутсайдерах, Свердловская — в лидерах

Европейско-Азиатские новости04 октября в 03:34

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru04 октября в 02:41

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru04 октября в 05:23

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru04 октября в 01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК04 октября в 01:02
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