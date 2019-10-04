Экономика
Мой БрянскВ Минэкономики определили самые прогрессивные регионы России
Согласно прогнозу, лучший показатель экономического роста в ближайшие пять лет покажет Чукотка. Рост валового регионального продукта (ВРП) региона до 2024 года составит 8,8%. На втором месте — Иркутская область (8,7%), на третьем — Амурская область (6,1%).
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с чего всё началось
Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).РБК04 октября в 01:02
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