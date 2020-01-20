Общество
ВедомостиВ Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
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с чего всё началось
Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.Коммерсантъвчера в 17:15
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Общество
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При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Экономика
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Акционеры страховой компании ВСК по итогам общего собрания 20 января 2020 года решили досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора компании Олега Овсяницкого, следует из данных на портале раскрытия информации.
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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
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Ювентус — Парма 2:1
В 20-м туре Серии А «Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» со счетом 2:1.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
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В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
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По Крымскому мосту проехали первые сто поездов
Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
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По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
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Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.