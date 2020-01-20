Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.

с чего всё началось

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

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