Общество
ВедомостиВ Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
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с чего всё началось
Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.Коммерсантъвчера в 17:15
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Авто
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Общество
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Политика
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Экономика
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Политика
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
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Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Армия и оружие
Донецкие военные сбили разведывательный беспилотник ВСУ
Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ Сообщается, что беспилотник корректировал обстрелы по району поселка Старомихайловка на западе Донецка, сообщили в Народной милиции ДНР.