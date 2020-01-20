Общество

ВедомостиВедомостиВ Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Власти предлагают создать аналог GitHub

Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций.
Коммерсантъвчера в 17:15

Подробнее о событии

Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 миллиарда рублей

Дождь02:39

В России могут запустить конкурента GitHub

Российская газета05:01

В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей

REGNUM04:00

В России предложили создать аналог GitHub за ₽2 млрд на случай отключения

РБК02:44

На российский аналог GitHub потратят 2,1 млрд рублей

News.ru06:28

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

Ведомости02:26

Власти предлагают создать аналог GitHub

Коммерсантъвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
РБК 05:48
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Политика

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
RT на русском 06:32
Политика

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 00:24
Политика

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Чтобы разработать необходимые поправки, была создана рабочая группа, куда помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения.
РБК 06:52
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru 04:54
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Uznayvse.ru 06:03
Политика

Появилась информация о возможной отставке Юрия Чайки

В ноябре 2019 года снова вброшена информация об отставке Юрия Чайки и предполагаемом сменщике.
Байкал24 вчера в 22:35
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Новые автомобили вчера в 23:04
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Армия и оружие

Шойгу призвал совершенствовать силовой потенциал ОДКБ

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности следует совершенствовать из-за сложной военно-политической обстановки в мире, заявил и.о. министра обороны Сергей Шойгу при встрече с генсеком организации Станиславом Засем.
Взгляд.ру 04:01
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Учитывая изменения, автолюбителям, купившим новую машину, согласно закону, теперь не дается 10 суток на то, чтобы получить госномера.
Рамблер 03:27
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости вчера в 02:04
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Гаджеты

Apple готова выпустить iPhone 9 в корпусе iPhone 8

Astera 04:06
Энергетика

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 18 января в 10:59
Политика

В Москве оппозиция готовит шествие против изменения Конституции

Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, объявленной президентом РФ Владимиром Путины в послании Федеральному собранию.
Новый День 05:10
Армия и оружие

Донецкие военные сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ Сообщается, что беспилотник корректировал обстрелы по району поселка Старомихайловка на западе Донецка, сообщили в Народной милиции ДНР.
РЕН ТВ 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
GitHub
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub, Inc.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное