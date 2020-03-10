Финансы

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Минэкономразвития не исключили ускорение инфляции из-за обвала рубля

Согласно документу, в феврале рост потребительских цен замедлился до 2,3% в годовом выражении, по итогам января инфляция была чуть выше 2,4%. Накануне цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.
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