Финансы
Говорит МоскваВ Минэкономразвития не исключили ускорение инфляции из-за обвала рубля
Согласно документу, в феврале рост потребительских цен замедлился до 2,3% в годовом выражении, по итогам января инфляция была чуть выше 2,4%. Накануне цены на нефть стали стремительно опускаться после того, как в минувшую пятницу участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по добыче нефти.
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