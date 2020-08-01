Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как отмечает ведомство в сопроводительной документации к своему проекту, реализация принципа равенства налогообложения возможна лишь при введении в стране единого оборотного налога по ставке в 6,2%, которым будут заменены налог на прибыль, НДФЛ, налог на добавленную стоимость и страховые взносы.
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с чего всё началось

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития Россиивчера в 04:55

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газетавчера в 11:35

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБКвчера в 09:00

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъвчера в 06:31

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известиявчера в 08:54

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАССвчера в 08:30

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ruвчера в 06:20

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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Футбол

«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле Counter-Strike

Газета.Ru 04:15
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом

Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов.
ТАСС 05:14
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Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.
RT на русском 06:51
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Футбол

Уволенного из «Химок» Юрана не пустили на базу клуба забрать вещи

Уволенный с поста главного тренера футбольного клуба «Химки» Сергей Юран пожаловался, что его не пустили на базу команды забрать вещи.
ФАН вчера в 05:42
Общество

Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер

RuNews24.ru 07:00
Общество

Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
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Космос

Антирадиационный щит сделают из обнаруженной в Чернобыле плесени

Live24 05:10
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Происшествия

На Украине мать рыла подкоп, чтоб организовать побег сына из колонии

Запорожье, Украина, 2 августа 2020, 12:32 — REGNUM В городе Вольнянск Запорожской области женщина рыла подкоп, чтоб освободить из колонии своего сына, который отбывает наказание за убийство.
REGNUM 05:32
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель окончательно покинула «Дом-2»

Одиозная участница утверждает, что покидает шоу в этот раз окончательно и навсегда.
Bimru.ru 03:05
Футбол

Доменико Тедеско отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, как главный тренер клуба Доменико Тедеско отреагировал на его переход.
BetOn 06:08
Общество

«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре

Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
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Экономика

Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики

Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34
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Общество

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс

В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:01
1
Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
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Политика

Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Политика

Лукашенко назвал задержанных россиян «только первой группой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные 33 россиянина являются первыми из 180-200 человек, подготовленных для заброски в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации.
Общественная служба новостей 02:30
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Шоу-бизнес

Соседов резко высказался о творчестве сестры Дмитрия Маликова

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о 43-летней исполнительнице Инне Маликовой.
Территория новостей вчера в 08:56
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Футбол

Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА

Агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча Фабиан Бустос заявил, что футболист прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.
Газета.Ru 05:19
Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Lenta.ru 06:33
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

Lenta.ru 03:49
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Общество

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21

Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
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Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа

Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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Происшествия

Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая

Погибшими оказались семья местного чиновника — начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Алтайского края.
Сибдепо вчера в 03:14
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Экономика

В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 вчера в 00:48
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Космос

Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники

Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
Профиль 29 июля в 17:41
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