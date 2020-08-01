Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газета11:35

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20

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