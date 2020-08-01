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РИА Новости
РИА Новости

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития Россиивчера в 04:55
Подробнее о событии
Российская газета

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газетавчера в 11:35
Вести.Ru

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ruвчера в 06:20
Известия

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известиявчера в 08:54
Коммерсантъ

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъвчера в 06:31
ТАСС

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАССвчера в 08:30
РБК

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБКвчера в 09:00
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ19:26
8

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.comвчера в 02:03
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ruвчера в 07:52
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Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

Как сообщил Роскосмос, в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, в конце 2021 года «состоится пуск с участием двух туристов», их имена будут названы в начале 2021 года.
Взгляд.ру17:30
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ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новостивчера в 13:57
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