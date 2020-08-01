Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газета11:35

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

Минэкономразвития России04:55

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13

В Минэкономразвития заявили, что введение новых налогов в России не планируется

Газета.Ru05:04

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

РИА Новости09:53
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Общество

4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной

Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса 09:23
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
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Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

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Шоу-бизнес

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
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Фигурное катание

Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru 05:07
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
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Авто

Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»

Известия 17:42
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Футбол

Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России

РБК спорт 11:32
Армия и оружие

Экс-командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Обидчикам России придется иметь дело с ее Воздушно-десантными войсками, заявил их бывший командующий, депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете "Известия".
РИА Новости 17:37
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Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском вчера в 16:33
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
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Транспорт

Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы

Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
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Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки

Алла Пугачева показала, как ее 6-летняя дочь сама сделала босоножки К слову, последнее видео с Лизой Алла Пугачева публиковала полтора месяца назад.
Вокруг ТВ вчера в 17:23
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Общество

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Футбол

«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии

В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».
Metaratings 17:43
Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru 16:18
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru 12:40
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
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Происшествия

В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа

Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.
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Футбол

«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

Евро-футбол.ру 14:12
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