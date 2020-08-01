Общество
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.Минэкономразвития России04:55
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Роскосмос отправит двух туристов на МКС в 2021 году
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Происшествия
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Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
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Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
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В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
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Здоровье
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Отмечается, что риторика президентской кампании Байдена направлена на неспособность Трампа побороть коронавирус.
Газета.Ru вчера в 07:26
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В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Футбол
Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины
Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru 16:23
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Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
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Вести.Ru 13:27
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Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
Фигурное катание
Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
РБК спорт вчера в 10:04
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Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске
Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
БИЗНЕС Online 15:28
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
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Общество
Врач оценила колебания прироста случаев коронавируса в Москве
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Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
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Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
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Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
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Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые фрагменты «Аватара 2»
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Футбол
Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»
По словам Евсеева, несмотря на уходе Шамиля Газизова, руководство «Уфы» осталось прежним — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов.
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Общество
Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
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Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
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Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
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Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
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Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
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Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
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Экономика
Биржевой индекс в Токио упал из-за коронавируса
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Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
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