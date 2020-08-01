Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газета11:35

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

РИА Новости09:53

В Минэкономразвития заявили, что введение новых налогов в России не планируется

Газета.Ru05:04

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

Минэкономразвития России04:55
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Космос

Роскосмос отправит двух туристов на МКС в 2021 году

Вести.Ru 18:00
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Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
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Общество

Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело 05:20
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Здоровье

Байден поставил под сомнение разработку вакцины от коронавируса

Отмечается, что риторика президентской кампании Байдена направлена на неспособность Трампа побороть коронавирус.
Газета.Ru вчера в 07:26
Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
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Футбол

Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины

Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru 16:23
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России

Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51
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Фигурное катание

Тутберидзе сообщила о переходе Косторной к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
РБК спорт вчера в 10:04
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Политика

Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске

Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
БИЗНЕС Online 15:28
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Общество

Врач оценила колебания прироста случаев коронавируса в Москве

Главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина заявила, что ситуация по коронавирусу в Москве стабильна.
Московский Комсомолец 15:33
5
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета 15:57
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Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
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Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
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Кино

Джеймс Кэмерон показал готовые фрагменты «Аватара 2»

Kinonews.ru 05:54
1
Футбол

Евсеев об уходе Газизова: «Руководство „Уфы“ осталось прежним»

По словам Евсеева, несмотря на уходе Шамиля Газизова, руководство «Уфы» осталось прежним — Ринат Шайбеков, Ростислав Мурзагулов.
ProstoProSport 18:28
Общество

Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман в своем материале для РЕН ТВ сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США.
РИА Новости 19:05
Футбол

Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу

Интерфакс-Спорт 11:38
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
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Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
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Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
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Экономика

Биржевой индекс в Токио упал из-за коронавируса

Эксперты связывают это стремительное снижение с обеспокоенностью инвесторов, вызванной новой волной коронавируса, отрицательно влияющей на экономику Японии.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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