Общество
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.Минэкономразвития России04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Армия и оружие
Дюмин и Шойгу приняли участие в праздновании 90-летия ВДВ в Алабино
1 августа в Алабино прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.
Тульские новости 13:40
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных в стране россиян
33 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии 29 июля, арестованы, сообщил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.
Коммерсантъ 13:59
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Футбол
«Удинезе» отказался продавать Бекао в ЦСКА за 7 млн евро
ProstoProSport вчера в 07:49
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч
На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
Футбол
Победа над СКА-Ростов в контрольном матче
«Ростов» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня состоялась закрытая контрольная встреча нашей команды.
ФК Ростов 14:05
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Кино
Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Piter.tv 07:39
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Автоспорт
Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании.
Чемпионат 13:24
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
В TikTok отреагировали на угрозы Трампа запретить соцсеть
Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране.
Lenta.ru 12:25
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Политика
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
Политика
Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»
В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Говорит Москва 06:55
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54