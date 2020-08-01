Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газета11:35

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

РИА Новости09:53

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13

В Минэкономразвития заявили, что введение новых налогов в России не планируется

Газета.Ru05:04

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

Минэкономразвития России04:55
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Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РБК вчера в 17:52
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Армия и оружие

Дюмин и Шойгу приняли участие в праздновании 90-летия ВДВ в Алабино

1 августа в Алабино прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.
Тульские новости 13:40
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Политика

СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных в стране россиян

33 гражданина РФ, задержанные в Белоруссии 29 июля, арестованы, сообщил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.
Коммерсантъ 13:59
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Общество

Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой

Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
7
Футбол

«Удинезе» отказался продавать Бекао в ЦСКА за 7 млн евро

ProstoProSport вчера в 07:49
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

REGNUM 04:33
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
69
Экономика

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч

На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
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Футбол

Победа над СКА-Ростов в контрольном матче

«Ростов» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня состоялась закрытая контрольная встреча нашей команды.
ФК Ростов 14:05
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Кино

Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Piter.tv 07:39
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Автоспорт

Расселла оштрафовали на пять мест на старте Гран-при Великобритании

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл был оштрафован на пять стартовых мест на Гран-при Великобритании.
Чемпионат 13:24
Футбол

Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона

Вести.Ru 11:55
Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Политика

В TikTok отреагировали на угрозы Трампа запретить соцсеть

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа запретить социальную сеть в стране.
Lenta.ru 12:25
15
Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
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Политика

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
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Кино

Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги

В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
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Политика

Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»

В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Футбол

Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько

Говорит Москва 06:55
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Общество

Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине

Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:54
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