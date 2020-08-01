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РИА Новости
РИА Новости

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55
Подробнее о событии
Российская газета

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газета11:35
РБК

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00
Вести.Ru

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20
Коммерсантъ

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31
ТАСС

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30
Известия

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru05:07
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com02:03
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