В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
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Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается
В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55
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