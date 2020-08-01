В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
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Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.В источнике
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