Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал
 в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики».
РБК09:00
Подробнее о событии
ТАСС

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30
Известия

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54
Коммерсантъ

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31
РБК

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00
Вести.Ru

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20
RT на русском

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39

В Екатеринбурге на акции в поддержку жителей Хабаровска задержаны двое

В субботу, 1 августа, в Екатеринбурге прошла акция протеста в поддержку жителей Хабаровска, которые уже несколько недель выходят на митинги из-за ареста бывшего главы края Сергея Фургала.
Московский Комсомолец Екатеринбург08:57
22

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
489

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело05:20
103

Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг заявление тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае.
ФАН21:08
5

МИД предупредил ЕС о «кибер хаосе» из-за новых санкций

Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.
РИА Новости10:23

В NASA назвали сроки возвращения корабля Crew Dragon на Землю

Напомним, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал к МКС 30 мая 2020 года после девятилетнего перерыва, связанного с закрытием программы шаттлов.
Военное обозрение01:49
3

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
28

Объем импорта газа из России в Турцию снизился в мае на 62%

В мае текущего года Турция импортировала 339,59 млн куб. м газа из РФ, в то время как в 2019 году объем майского импорта достиг 894,9 млн куб. м. Таким образом, доля российского газа на турецком рынке в мае составила 12,74% против 33,38% в прошлом году.
ТАСС30 июля в 06:03
13

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск05:40
1K

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
51