Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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Футбол

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт 08:13
Происшествия

Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП в Ленобласти

Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.
ТАСС 10:56
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Политика

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
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Шоу-бизнес

Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

RT на русском 10:47
Общество

Россия возобновила международное авиасообщение

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Известия вчера в 21:36
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Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
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Футбол

Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
РИА Новости 11:04
Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
NewInform вчера в 10:24
72
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
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Музыка

Группа Little Big поставила новый рекорд «Евровидения»

Discover24 05:01
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Происшествия

Во Франции могут возобновить дело о домогательствах против Депардье

Французская прокуратура направила запрос в суд с просьбой разрешить возобновление расследования дела о домогательствах в отношении актёра Жерара Депардье.
News.ru 08:31
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
60
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
76
Футбол

«Химки» уволили главного тренера Юрана

Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Наука

Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
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Общество

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Общество

Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом

Газета.Ru 04:07
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