В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.

с чего всё началось

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

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