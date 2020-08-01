Экономика
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.Минэкономразвития России04:55
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Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
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Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП в Ленобласти
Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.
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Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Шоу-бизнес
Ахеджакова отреагировала на скандальный уход Гармаша из «Современника»
Народная артистка России Лия Ахеджакова раскритиковала Сергея Гармаша за скандальный уход из театра «Современник».
Lenta.ru 10:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
RT на русском 10:47
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа, прерванное несколько месяцев назад из-за принятых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Известия вчера в 21:36
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу США до негативного
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США на уровне AAA, но снизило прогноз по нему со стабильного на негативный.
Коммерсантъ 03:19
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Футбол
Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
РИА Новости 11:04
Происшествия
Сотрудники ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной
Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
NewInform вчера в 10:24
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Музыка
Группа Little Big поставила новый рекорд «Евровидения»
Discover24 05:01
Происшествия
Во Франции могут возобновить дело о домогательствах против Депардье
Французская прокуратура направила запрос в суд с просьбой разрешить возобновление расследования дела о домогательствах в отношении актёра Жерара Депардье.
News.ru 08:31
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
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Live24 30 июля в 02:45
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Общество
Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02