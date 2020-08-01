с чего всё началось

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Политика Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях. 140

Происшествия В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.

Экономика Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России. 314

Армия и оружие В ОБСЕ насчитали 225 нарушений перемирия в Донбассе за неделю С 27 июля зафиксировано 225 нарушений перемирия в Донбассе. Подсчет ведет миссия специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 283

Общество Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус. 114

Здоровье Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий. 5

Общество Власти объяснили рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а кроме того рост обусловлен увеличением объемов тестирования, сообщает оперштаб региона. 306

Наука Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса Коронавирус при попадании в организм провоцирует мощную имунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.

Игры Масштабное обновление получил симулятор Barotrauma Напомним, что игра Barotrauma вышла в 2019 году.

Общество Премьер-министр Финляндии вышла замуж Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена, с которым они живут вместе уже 16 лет.

Космос Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 705