Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал
 в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики».
РБКвчера в 09:00

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газетавчера в 11:35

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известиявчера в 08:54

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъвчера в 06:31

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАССвчера в 08:30

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ruвчера в 06:20

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБКвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
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Политика

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
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Футбол

Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

Ведомости 06:04
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

РБК вчера в 21:51
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Происшествия

В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента

В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 10:36
Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
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Армия и оружие

В ОБСЕ насчитали 225 нарушений перемирия в Донбассе за неделю

С 27 июля зафиксировано 225 нарушений перемирия в Донбассе. Подсчет ведет миссия специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.
Росбалт 08:46
Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
28
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Происшествия

Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок

В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
26
Общество

В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах

В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре.
РБК 08:05
1
Здоровье

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
5
Общество

Власти объяснили рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани

Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а кроме того рост обусловлен увеличением объемов тестирования, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 10:34
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Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
227
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация в России начнется в октябре этого года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Evo-rus.com 08:36
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Наука

Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса

Коронавирус при попадании в организм провоцирует мощную имунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.
РИА Новости 10:37
Игры

Масштабное обновление получил симулятор Barotrauma

Напомним, что игра Barotrauma вышла в 2019 году.
ГЛАС.RU 03:56
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
32
Общество

Премьер-министр Финляндии вышла замуж

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена, с которым они живут вместе уже 16 лет.
Российская газета 08:56
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
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Шоу-бизнес

Степаненко призналась, что её шокировало заявление Петросяна о разводе

Аргументы и Факты 09:47
4
Шоу-бизнес

Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

Экономика сегодня 08:17
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
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Космос

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
705
Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
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