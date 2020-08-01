Экономика
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики».РБКвчера в 09:00
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В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога
Российская газетавчера в 11:35
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Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Политика
В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России
В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Происшествия
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента
В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 10:36
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Армия и оружие
В ОБСЕ насчитали 225 нарушений перемирия в Донбассе за неделю
С 27 июля зафиксировано 225 нарушений перемирия в Донбассе. Подсчет ведет миссия специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.
Росбалт 08:46
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Шоу-бизнес
Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы
В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок
В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок.
Газета.Ru 09:24
Общество
В Минобрнауки запланировали увеличение бюджетных мест в магистратурах
В ближайшие два года в российских вузах увеличат количество бюджетных мест в магистратуре.
РБК 08:05
Здоровье
Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
Общество
Власти объяснили рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани
Заболеваемость коронавирусом на Кубани начала расти, потому что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а кроме того рост обусловлен увеличением объемов тестирования, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация в России начнется в октябре этого года. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Evo-rus.com 08:36
Наука
Раскрыт неожиданный механизм действия коронавируса
Коронавирус при попадании в организм провоцирует мощную имунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией.
РИА Новости 10:37
Игры
Масштабное обновление получил симулятор Barotrauma
Напомним, что игра Barotrauma вышла в 2019 году.
ГЛАС.RU 03:56
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена, с которым они живут вместе уже 16 лет.
Российская газета 08:56
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что её шокировало заявление Петросяна о разводе
Аргументы и Факты 09:47
Шоу-бизнес
Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры
Экономика сегодня 08:17
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24