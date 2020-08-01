Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал
 в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики».
РБКвчера в 09:00

Подробнее о событии

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Российская газетавчера в 11:35

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известиявчера в 08:54

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Коммерсантъвчера в 06:31

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАССвчера в 08:30

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ruвчера в 06:20

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБКвчера в 09:00
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В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа.
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Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
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Армия и оружие

Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale

Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
Discover24 07:35
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Авто

Названы самые нержавеющие кузова авто

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Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
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Общество

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани произошел из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
Lenta.ru 09:39
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Общество

Попова уверена в безопасности российской вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной.
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Здоровье

Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека

В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
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Политика

В США назвали «последний подарок» Трампа Путину

Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
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Религия

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
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Футбол

Ловрен вылетел в Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к «Зениту»

Матч ТВ 10:07
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news 31 июля в 09:18
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Культура

Фестиваль граффити «Культурный код» стартовал в Челябинске

Напомним, фестиваль граффити «Культурный код» продлится в Челябинске до 25 августа.
Первый областной 08:49
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Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
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Армия и оружие

Американский эксперт: На создание российской баллистической ракеты «Сармат» уходят десятилетия

Сегодня на вооружении российской армии самой «дальнобойной» баллистической ракетой считается советская РС-36М «Воевода», или по натовской классификации SS-18 «Сатана».
Военное обозрение 09:38
Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Гаджеты

LG выпустит 5G-смартфоны в конце 2020 года

Южнокорейский производитель техники LG планирует выпустить бюджетные смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения в текущем полугодии.
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Армия и оружие

Россия отмечает 90-летие воздушно-десантных войск

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Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

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В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
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Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Lenta.ru 00:13
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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