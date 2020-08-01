Экономика
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Решетников позднее написал в Instagram, что «необработанные тексты» попали в прессу «по вине сотрудников департамента регуляторной политики».РБКвчера в 09:00
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В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога
Российская газетавчера в 11:35
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Политика
В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа.
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Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Армия и оружие
Китайский эксперт сравнил возможности истребителей J-20 и Rafale
Чжан Сюйфэн, военный специалист из КНР, сравнил между собой китайский истребитель J-20 и французский боевой самолет Rafale.
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Авто
Названы самые нержавеющие кузова авто
Эксперты назвали несколько самых стойких к коррозии авто, которые часто можно встретить в нашей стране.
32CARS.ru 05:50
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили
Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани произошел из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
Lenta.ru 09:39
Общество
Попова уверена в безопасности российской вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной.
RT на русском 09:05
Здоровье
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Эксперт считает, что подарки американского главы геополитическим противникам Соединенных Штатов не прекращаются в течение всего его президентства.
Lenta.ru 06:33
Религия
Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
Газета.Ru 08:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news 31 июля в 09:18
Культура
Фестиваль граффити «Культурный код» стартовал в Челябинске
Напомним, фестиваль граффити «Культурный код» продлится в Челябинске до 25 августа.
Первый областной 08:49
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07
Армия и оружие
Американский эксперт: На создание российской баллистической ракеты «Сармат» уходят десятилетия
Сегодня на вооружении российской армии самой «дальнобойной» баллистической ракетой считается советская РС-36М «Воевода», или по натовской классификации SS-18 «Сатана».
Военное обозрение 09:38
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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LG выпустит 5G-смартфоны в конце 2020 года
Южнокорейский производитель техники LG планирует выпустить бюджетные смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения в текущем полугодии.
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Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения
Резкое похудение, которое улучшает настроение и психологическое состояние человека, способно серьезно навредить организму.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
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В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33