Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать259

Подробнее о событии

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Ведомости11:27

Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса

URA.Ru11:47

В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений

ТАСС11:45

В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса

РИА Новости11:52

Решетников оценил ежедневные потери экономики от коронавируса в 100 млрд руб

Интерфакс11:26

Для бизнеса разработают правила по работе в переходный период

Известия12:10

Глава МЭР оценил потери России от борьбы с COVID-19 в ₽100 млрд в день

РБК11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Распространение коронавируса от человек к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
РБК 17:00
58
Общество

Эпидемиолог заявил о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции

Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал РИА Новостям о важности поэтапного выхода с режима самоизоляции.
Невские Новости 14:20
3
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
1,2K
Общество

Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах

Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус изобразила роды в ванной

7Дней.ру 12:00
Общество

Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже

Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
162
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru вчера в 11:54
5
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,2K
Авто

Cadillac показал шестиметровый Escalade

Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Космос

Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой

В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого.
Московский Комсомолец 10:19
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
1,4K
Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
3K
Кино

Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили

Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
1
Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
832
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
341
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
1K
Общество

Вирусолог РАН предупредил о возможных массовых нарушениях самоизоляции в знак протеста

Если людям четко не объяснить, что после майских праздников могут быть послабления ограничений, введенных в связи с коронавирусом, люди могут выйти на улицу "в знак протеста", считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс 14:12
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,5K
Шоу-бизнес

Концертный директор Бабкиной заявил, что она идет на поправку

Газета.Ru 12:52
70
Общество

Воробьев заявил, что скорая в Подмосковье работает на пределе

BFM.ru 15:32
9
Общество

Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно

Петербургские школьники могут закончить учебный год досрочно либо в конце мая. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:39
105
Политика

Братство конца: 75 лет назад союзники встретились на Эльбе

Известия 17:01
4
Культура

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor вчера в 03:59
1K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
149
Финансы

Банки получили почти 1 млн обращений по изменению условий кредитов

Центробанк сообшил, что финансовые организации получили от заемщиков 994,3 тыс. обращений с просьбой изменить условия кредитования на фоне пандемии коронавируса.
РБК 16:45
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
2
Происшествия

В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
3
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
379
Общество

В Липецкой области разрешили пробежки и прогулки с семьей

Жители Липецкой области с завтрашнего дня смогут выходить на улицу для одиночных пробежек и прогулок с членами семьи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Коммерсантъ 15:57
7
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное