Экономика
URA.RuЭкономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
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Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
ЖКХ
Плату за отопление рассчитают по-новому
Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
Российская газета 05:54
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Наука
Ученые анализируют свидетельства человеческих жертвоприношений
Машины и Механизмы вчера в 21:54
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
У 18 моряков на борту ракетного эсминца США обнаружили коронавирус
На борту ракетного эсминца ВМС США Kidd зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердили у 18 моряков.
РБК 14:51
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Авто
Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90
1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 05:08
Общество
СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Общество
Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну
Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:16
Политика
Глава украинской таможни подтвердил свое увольнение
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил, что правительство его уволило с должности, передает «Новое время» (НВ).
Rambler News Service 15:10
Общество
В Псковской области продлили запрет на массовые мероприятия
Власти Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили еще на один месяц, до 31 мая, запрет на проведение массовых мероприятий на территории региона.
ТАСС 06:35
Происшествия
При взрыве газа в многоэтажке в Краснодаре погиб человек
Один человек погиб после взрыва газа в многоэтажном доме в Краснодаре.
ТАСС 09:09
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Общество
Не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках призвала Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам ни в коем случае нельзя нарушать режим самоизоляции в период майских праздников.
Live24 09:16
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37