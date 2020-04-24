Экономика

URA.RuURA.RuЭкономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса

Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
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Российский политик
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