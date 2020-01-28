Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

РБКвчера в 11:47

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Rambler News Serviceвчера в 11:01

В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

Российская газетавчера в 11:25

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ведомостивчера в 11:26

Экономика России превзошла ожидания

Lenta.ruвчера в 12:39

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъвчера в 13:32
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На найденных снимках из Собибора опознали Ивана Демьянюка

На двух снимках историки «с большой долей вероятности» опознали Ивана Демьянюка.
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Льгота коснётся серпуховичей, проживающих возле полигона ТБО "Лесная" Граждане, проживающие в радиусе не далее 5 километров вокруг полигона теперь могут не платить за вывоз и утилизацию отходов.
Московский Комсомолец 08:30
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Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
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Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
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Путин отправил главу Чувашии в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
РБК 09:27
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Шлеменко ведет переговоры о переходе в UFC

Российский боец ММА Александр Шлеменко начал переговоры с UFC о выступлениях под эгидой организации.
Советский спорт 09:05
Общество

В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.
Известия 09:35
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

REGNUM вчера в 23:45
Гаджеты

Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip стали достоянием широкой публики.
ToDay News Ufa 08:21
Происшествия

Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

РИА Новости 08:48
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
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Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Политика

Медведев одним словом описал свои дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Lenta.ru 07:17
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Общество

Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль

Отрицательные температуры в начале февраля пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет ТАСС.
Известия 09:05
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Экономика

Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%

Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
РБК 04:00
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия вчера в 12:55
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

За 48 часов в Китае открыли больницу для больных коронавирусом

Корпуса обустроили за 48 часов и запустили в срочном порядке. Как отмечает Daily Mail, медучреждение должно вместить тысячу пациентов.
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Политика

Приходько стал помощником Мишустина

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Интерфакс 07:06
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
REGNUM 06:37
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Музыка

Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
ТВ Центр вчера в 14:22
Политика

Президент Германии выступил против переписывания истории

Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.
Фонтанка.Ру 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
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