Экономика
Московский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Общество
На найденных снимках из Собибора опознали Ивана Демьянюка
На двух снимках историки «с большой долей вероятности» опознали Ивана Демьянюка.
Общество
Часть жителей Серпухова освободят от платы за вывоз мусора
Льгота коснётся серпуховичей, проживающих возле полигона ТБО "Лесная" Граждане, проживающие в радиусе не далее 5 километров вокруг полигона теперь могут не платить за вывоз и утилизацию отходов.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Политика
Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Политика
Путин отправил главу Чувашии в отставку
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Единоборства
Шлеменко ведет переговоры о переходе в UFC
Российский боец ММА Александр Шлеменко начал переговоры с UFC о выступлениях под эгидой организации.
Общество
В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай
«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Гаджеты
Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip стали достоянием широкой публики.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Политика
Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Политика
Медведев одним словом описал свои дела
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль
Отрицательные температуры в начале февраля пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет ТАСС.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Общество
За 48 часов в Китае открыли больницу для больных коронавирусом
Корпуса обустроили за 48 часов и запустили в срочном порядке. Как отмечает Daily Mail, медучреждение должно вместить тысячу пациентов.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Политика
СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Политика
Президент Германии выступил против переписывания истории
Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.