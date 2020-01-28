Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

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В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

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Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ведомостивчера в 11:26

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Lenta.ruвчера в 12:39

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Коммерсантъвчера в 13:32
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«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
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Немецкий детектив готов стать свидетелем защиты в Гааге по делу MH17

Детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел собственное расследование крушения малайзийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году, готов стать свидетелем на процессе в Гааге по приглашению стороны защиты и надеется на соответствующий вызов от представителей одного из подозреваемых.
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Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
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Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери

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Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

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Чартеры не заслужили компенсаций

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Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
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Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

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Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
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