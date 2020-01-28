Экономика
Московский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Авто
Названы особенности прогрева современных двигателей автомобилей
Экономика
Северные регионы России могут похвастаться самой доступной ипотекой
Регионами с самой доступной ипотекой для россиян оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, говорится в исследовании «Росбанка».
Общество
Какие новшества ждут игру-ужастик «Resident Evil 8»
Обнародованный ужастик «Resident Evil 8» сохранит геймплей от первого лица своего предшественника, согласно новому отчету.
Футбол
«Монако» Головина вылетел из Кубка Франции
"Монако" уступил "Сент-Этьену" в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Здоровье
В Германии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован 28 января.
Происшествия
Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Вопрос возник из-за участия в российской делегации представителей Крыма.
Футбол
Комличенко стал игроком «Динамо»
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
В рабочей группе по Конституции объяснили, что поправки в Основной закон не гарантируют индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка английской лиги
Первая встреча завершилась вничью - 1:1. В финале Кубка английской лиги "Астон Вилла" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Происшествия
Умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета Bek Air
Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Энергетика
«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале
В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну.
Политика
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщает РИА Новости.
Авто
Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara
Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
Авто
Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S
Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном
Политика
«Хезболла» осудила предложенную США «сделку века» по Иерусалиму
Шиитское движение "Хезболла" осудило предложенную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив ущерб, который наносится народу Палестины, его святыням и законным правам.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .