Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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