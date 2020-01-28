Экономика
Московский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Здоровье
Число зараженных коронавирусом возросло до 6 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Спорт
Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира
Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Общество
Центробанк России планирует ужесточить контроль за биометрией
Центробанк намерен ужесточить контроль безопасности не только тех слепков лица и голоса россиян, которые направляются в Единую биометрическую систему, но и тех, что хранятся в банках.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий
На этой неделе состоится первое в 2020 году заседание руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, главного американского банка.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить все полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу
Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Авто
Купе Bentley Continental GT превратилось в кроссовер
Компания Bentley представила внедорожную версию купе Continental GT.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Происшествия
В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Хоккей
Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Футбол
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении Жиру
Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему столичного "Челси" Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Аксенов назвал нового куратора Крыма в правительстве РФ
После произошедших отставок и назначений в правительстве России курировать развитие Республики Крым поручено новому вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Теннис
Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.