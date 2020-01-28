Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

РБКвчера в 11:47

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

Rambler News Serviceвчера в 11:01

Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

Российская газетавчера в 11:25

В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Минэкономики торопит ВВП расти

Коммерсантъвчера в 17:18

Минэкономразвития оценило рост экономики России в 2019 году в 1,4%

Ведомостивчера в 11:26

Экономика России превзошла ожидания

Lenta.ruвчера в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Здоровье

Число зараженных коронавирусом возросло до 6 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек.
РБК вчера в 22:52
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Спорт

Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира

Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Городской телеканал (Брянск) 27 января в 00:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 января в 00:21
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Общество

Центробанк России планирует ужесточить контроль за биометрией

Центробанк намерен ужесточить контроль безопасности не только тех слепков лица и голоса россиян, которые направляются в Единую биометрическую систему, но и тех, что хранятся в банках.
Inc-news.ru вчера в 23:40
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Экономика

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

На этой неделе состоится первое в 2020 году заседание руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, главного американского банка.
Expert.ru вчера в 01:01
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить все полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу

Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
7Дней.ру вчера в 06:00
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:10
Авто

Купе Bentley Continental GT превратилось в кроссовер

Компания Bentley представила внедорожную версию купе Continental GT.
Goroday.ru 27 января в 12:01
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru вчера в 09:50
Хоккей

Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

RT на русском 00:42
Футбол

Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Спорт день за днем вчера в 15:39
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия 27 января в 12:34
Футбол

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении Жиру

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему столичного "Челси" Оливье Жиру, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru вчера в 18:52
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

Аксенов назвал нового куратора Крыма в правительстве РФ

После произошедших отставок и назначений в правительстве России курировать развитие Республики Крым поручено новому вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Российская газета вчера в 11:08
Теннис

Павлюченкова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное