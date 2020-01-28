Экономика
Московский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Финансы
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Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли
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Общество
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Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет
Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
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В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Культура
В Москве открылась выставка Сальвадора Дали
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Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.