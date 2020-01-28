Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
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Минэкономразвития оценило рост экономики в 2019 году

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Ведомостивчера в 11:26

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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

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Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

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Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
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Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

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Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
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Командование ВСУ сообщило о подрыве двоих боевиков в Донбассе

Один боевик погиб, один получил ранения. Ранее два боевика ВСУ погибли при подрыве машины на украинской мине в Донбассе.
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Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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«Барселона» ведет работу над трансфером атакующего полузащитника «Аякса» Душана Тадича.
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В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале

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Российский конкурсант выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
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Политика

Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
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Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве

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В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
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Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
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