Экономика
Online47.ruВ Минэкономразвития оценили влияние коронавируса на экономику России
Минэкономразвития пересмотрит подготовленный в январе текущего года макропрогноз с учетом влияния коронавируса на экономику, которое оказалось сильнее первоначальных ожиданий.
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Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38
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Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Экономика
Тарифы на электроэнергию изменятся
Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Армия и оружие
США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Наука
Инженеры скопировали щупальца осьминога для изготовления манипулятора
Общество
Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске
В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Энергетика
США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи
Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Экономика
Аргентина и Россия договорились о научном сотрудничестве в области рыболовства
Как отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, российская сторона предложила Аргентине сотрудничество в области новых технологий использования отходов производства крабов для получения хитозана и хитина.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.