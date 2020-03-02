Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ Минэкономразвития оценили влияние коронавируса на экономику России

Минэкономразвития пересмотрит подготовленный в январе текущего года макропрогноз с учетом влияния коронавируса на экономику, которое оказалось сильнее первоначальных ожиданий.
Читать в источнике
Комментировать15
Максим Решетников
Сейчас делаем новую оценку, мы рассчитываем, что по планам до 9 апреля мы в правительство должны дать новые сценарные условия, и, конечно, мы там дадим новую оценку влияния тех внешних факторов, с которыми мы столкнулись.
— Максим Решетников, российский политикREGNUM 05:38

Подробнее о событии

Вирус маленького роста

Российская газета11:44

Решетников: влияние коронавируса на мировую экономику превзошло ожидания

Ведомости06:31

Минэкономразвития оценило влияние коронавируса на экономику России

RT на русском06:58

МЭР сообщило о превзошедших ожидания последствиях коронавируса

РБК08:59

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Коммерсантъ06:14

МЭРТ представит новые сценарии развития экономики России из-за коронавируса

Газета.Ru05:56

Решетников: экономика России выйдет на планируемый цикл, несмотря на коронавирус

ТАСС06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 08:54
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

В субботу ведомство проинформировало о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших на территории страны.
ТАСС 29 февраля в 18:50
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

РИА Новости 12:36
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Армия и оружие

Турция сбила два самолета ВВС Сирии

Ruposters.ru вчера в 07:10
Игры

Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру

Игромания.ру вчера в 01:53
Энергетика

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Экономика

Тарифы на электроэнергию изменятся

Только при единой государственной политике можно создать «равные условия, конкурентные для развития субъектов», выразила уверенность она.
ВЕСТИ: Приморье 28 февраля в 19:26
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие

США проведут испытательный пуск гиперзвукового оружия

РИА Новости 18:28
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости 18:35
Киберспорт

В Dota 2 обновили рейтинговую систему

В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Dota2.ru 17:52
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Наука

Инженеры скопировали щупальца осьминога для изготовления манипулятора

Красная весна 29 февраля в 07:02
Общество

Студентка из Екатеринбурга вылетела из «Холостяка» в первом же выпуске

В воскресенье в эфир вышел первый выпуск нового сезона «Холостяка», в котором приняла участие 21-летняя студентка из Екатеринбурга Валерия Николаева.
Екатеринбург Онлайн вчера в 18:14
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Энергетика

США в 2019 г. установили рекорд нефтедобычи

Средний уровень суточного производства нефти в Соединенных Штатах по итогам 2019 года достиг рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% превышает показатели 2018 года.
Нефтегазовая вертикаль 09:36
Происшествия

Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Реальное время 10:29
Шоу-бизнес

«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников

На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Privet-Rostov.ru 01:57
Политика

Тимошенко призвала к смене политического курса Украины

RT на русском 08:43
Кино

Книга по девятой части «Звездных войн» объяснила появление Палпатина

РИА Новости 18:46
Экономика

Аргентина и Россия договорились о научном сотрудничестве в области рыболовства

Как отметил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, российская сторона предложила Аргентине сотрудничество в области новых технологий использования отходов производства крабов для получения хитозана и хитина.
ТАСС 19:45
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС вчера в 20:23
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное