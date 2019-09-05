Политика
REGNUMМЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
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Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Гаджеты
Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
347 ученых, входивших в проект Event Horizon Telescope, и сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили премию Breakthrough Prize в области физики в размере трех миллионов долларов.
Телеканал 360° вчера в 13:58
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Футбол
Футболист Сычев рассказал о попытке ограбления в Марселе
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, как чуть не стал жертвой ограбления во Франции.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Космос
Трассовый измерительный пункт почти за 2,5 млрд рублей построят в Сахалинской области
SakhalinMedia.ru вчера в 20:30
Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах
ТАСС вчера в 19:08
Политика
Сенаторы США на Украине обсудили с главой СНБО усиление военной помощи
Сенаторы США в ходе визита на Украину обсудили с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком расширение военной поддержки Украины.
РЕН ТВ вчера в 13:20
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Экономика
ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ вчера в 15:42
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Совершеннолетним запретят продавать алкоголь
До конца текущего года в России намерены принять новый закон, согласно которому продажа алкоголя будет разрешена не с 18 лет, как было раньше, а с 21 года.
Утро.ru вчера в 07:37
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Политика
КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тысяч бутылок водки
Северная Корея пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Транспорт
Утром Екатеринбург окутал туман
Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкой, которая не дает разглядеть дальние предметы.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:53
Здоровье
Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами
Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество
Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром
Вести.Ru вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон назвала неприемлемый для себя признак старения
Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая в феврале отметила пятидесятилетие, заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
МИР 24 вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»
Кстати, возвратится Татьяна Африкантова в «периметр» 6 сентября, а записанный выпуск программы телезрители увидят 13 сентября.
Телепрограмма вчера в 23:05
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05