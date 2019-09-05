Министерство экономического развития (Минэкономразвития) РФ прокомментировало заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего в четверг работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.

В Минэкономразвития отреагировали на критику вице-премьера Мутко

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