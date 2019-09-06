Экономика

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Минэкономразвития прогнозирует нулевую инфляцию по итогам сентября.
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Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции в 2019 году

News.ru05:11

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Росстат «рассекретил» годовую инфляцию в России в августе

Росбалтвчера в 13:59

Минэкономразвития прогнозирует нулевую инфляцию по итогам сентября

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Минэкономразвития ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,6-3,8%

ТАСС04:38

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

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Минэкономики ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,6-3,8%

Коммерсантъ07:35
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Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Участники ВЭФ подписали соглашения на 3,4 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 270 соглашений, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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