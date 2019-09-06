Экономика

DP.RUDP.RUВ Минэкономразвития ожидают нулевую инфляцию в сентябре

Ранее в Росстате сообщили, что дефляция в России в августе составила 0,2%, а годовая инфляция замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле.
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Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции в 2019 году

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Годовая инфляция в РФ в августе снизилась до 4,3%

ПРАЙМ05 сентября в 09:17

Росстат «рассекретил» годовую инфляцию в России в августе

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Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Интерфаксвчера в 04:27

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

РБКвчера в 07:03
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Экономика

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