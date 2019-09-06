Ранее в Росстате сообщили, что дефляция в России в августе составила 0,2%, а годовая инфляция замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле.

В Минэкономразвития ожидают нулевую инфляцию в сентябре

Экономика Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.

Политика Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.

Экономика Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Происшествия Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.

Шоу-бизнес Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.

Политика Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Футбол Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.

Наука У берегов Японии нашли новый вид китов Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.

Технологии Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал более 1800 участников 6 сентября завершил свою работу Международный саммит MERLION IT Solutions Summit, прошедший в Московской школе управления Сколково.

Шоу-бизнес Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина Певица Валерия рассказала, в начале ее отношений с продюсером Иосифом Пригожиным, у нее случился выкидыш.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Теннис US Open. Медведев и Надаль вышли в финал В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Армия и оружие Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.

Происшествия Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.

Музыка Майли Сайрус показала утро после вечеринки В ролике, снятом режиссером Александром Мурсом, действие происходит в доме Майли после бурной вечеринки.

Армия и оружие США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.

Армия и оружие В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.

Гаджеты Аналитик рассказал, что iPhone 12 получит 5G и новый дизайн Три главных изменения в iPhone 2020: полностью обновленный дизайн поддержка 5G новые функции камеры Ранее Куо сообщал, что камеры iPhone 2020 получат ToF-датчики.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Здоровье В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.