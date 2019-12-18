Политика
Новые ИзвестияВ Минэкономразвития поддержали отмену НДФЛ для малоимущих
Максим Орешкин (на фото) назвал вопрос об отмене НДФЛ для бедных "тяжёлым", но все-таки позитивным для экономики. 25 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев также высказался о возможности освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Армия и оружие
Боевые лазеры «Пересвет» встали на боевое дежурство
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Происшествия
В Казани ГИБДД оштрафовала Деда Мороза на санях
В Казани у ТЦ «Кольцо» был замечен Мерседес с прицепленным сзади Дедом Морозом на санях.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Хоккей
Малкин стал седьмым россиянином, забросившим 400 шайб в НХЛ
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Здоровье
Названы 4 симптома появления тромбов и продукты, защищающие от них
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ
Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Технологии
NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета
В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Общество
Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия.
Политика
Россия расширила список запрещенных товаров с Украины
Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Наука
По жвачке из смолы восстановили портрет древнего подростка
Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка.
Музыка
Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
Гаджеты
Huawei анонсировала старт продаж легких очков VR Glass
Представленный продукт с названием Huawei VR Glass имеет компактные размеры и в сравнении с подобными продуктами он является самым легким.
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.