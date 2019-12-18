Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ Минэкономразвития поддержали отмену НДФЛ для малоимущих

Максим Орешкин (на фото) назвал вопрос об отмене НДФЛ для бедных "тяжёлым", но все-таки позитивным для экономики. 25 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев также высказался о возможности освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Российская газетавчера в 17:33

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих семей

ТАССвчера в 11:45

Орешкин: отмена НДФЛ для малоимущих позитивно повлияет на экономику

Коммерсантъвчера в 11:38

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

РИА Новостивчера в 11:35

Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих семей

РБКвчера в 11:18

В правительстве высказались об идее снизить налоги для бедных

URA.Ruвчера в 11:06

Орешкин высказался в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих семей

Интерфаксвчера в 10:55
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Газета.Ru вчера в 22:41
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