Максим Орешкин (на фото) назвал вопрос об отмене НДФЛ для бедных "тяжёлым", но все-таки позитивным для экономики. 25 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев также высказался о возможности освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.

В Минэкономразвития поддержали отмену НДФЛ для малоимущих

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