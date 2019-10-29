Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как стало известно, ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК17:00

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Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК17:00

В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности в России

РИА Новости18:47

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ19:23

В Минэкономразвития намерены изменить подход к учёту бедности в России

RT на русском20:18

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com17:54

Правительство подсчитает количество бедных пенсионеров и семей с детьми

URA.Ru20:12
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Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Происшествия

Жителей Магадана разбудило землетрясение

Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

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В США по ошибке выпустили отбывающего пожизненный срок заключенного

Заключенный, отбывающий пожизненное лишение свободы в тюрьме, случайно оказался на свободе.
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Киберспорт

Blizzard готовится представить Overwatch 2

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Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
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Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

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Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети

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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля

Как отмечает «ТАСС», депутаты от ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым выступили с предложением об ограничении сроков для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции.
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NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
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В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
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Астрофизик Владимир Сурдин расскажет, какие существуют физические различия между объектами разного типа — звездами, планетами, спутниками, астероидами, кометами — и какие методы используются для дистанционного и прямого исследования объектов Солнечной системы.
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Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

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В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
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