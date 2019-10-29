Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как стало известно, ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признались в своей некомпетентности Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.

Политика В Конгрессе назначили дату голосования по поводу импичмента Трампа В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Наука Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.

Политика Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Жителей Магадана разбудило землетрясение Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Общество Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.

Транспорт Южно-Сахалинск ждет комплексное развитие улично-дорожной сети Итогом стала разработка предложений по развитию улично-дорожной сети, например, по введению выделенных полос для общественного транспорта, упорядочению парковочного пространства, развитию велоинфраструктуры и пешеходного движения и множеству других мероприятий, которые помогут создать удобную транспортную систему в городе.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Общество Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля Как отмечает «ТАСС», депутаты от ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым выступили с предложением об ограничении сроков для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции.

Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.

Армия и оружие США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.

Космос В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».

Шоу-бизнес Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.

Путешествия Отдых в Турции для россиян подорожает Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Наука Солнечная система Астрофизик Владимир Сурдин расскажет, какие существуют физические различия между объектами разного типа — звездами, планетами, спутниками, астероидами, кометами — и какие методы используются для дистанционного и прямого исследования объектов Солнечной системы.

Политика Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.