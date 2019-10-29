Экономика
Газета.RuВ Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как стало известно, ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.
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Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК17:00
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Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
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