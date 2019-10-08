с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес

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