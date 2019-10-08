с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Политика В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), Песков назвал публикацию «криминальным чтивом».

Музыка Лигалайз записался в русофобы В треке рэпер с иронией заявляет, что ему «пришла пора записаться в русофобы», потому что он решил выступить с критикой положения дел в стране.

Происшествия Фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия» дали реальные сроки Соликамский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела о пожаре в шахте компании «Уралкалий» к реальным срокам от трех до четырех лет.

Технологии Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Общество Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.

Происшествия Самолет приземлился в Омске из-за умершего пассажира Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву. Мужчина почувствовал себя плохо во время полета.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Интернет Роскачество определило самые лучшие мессенджеры Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.

Экономика Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.

Армия и оружие Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

Политика Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по «делу Байдена» Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus В селе Кыра Забайкальского края пасынок замначальника районного ГИБДД сбил на Lexus троих 17-летних школьников, один из которых погиб.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.