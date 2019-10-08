с чего всё началось

Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, ведомство хочет поднять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), торговый сбор и патент.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Доля участников опроса, постоянно пребывающих в стрессовом состоянии, выросла с 3 до 8%. Постоянно или часто испытывают стресс 29% женщин и 29% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Гаджеты Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Экономика Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Политика Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных против участников несанкционированных акций протеста, которые прошли летом в Москве.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Политика В Кремле рассказали, как США могут помочь «нормандскому формату» Песков отметил, что точка зрения об эвентуальном подключении Америки к этому формату не находит поддержки.

Единоборства Назван следующий соперник Федора Емельяненко Организация Bellator официально назвала следующего соперника Федора Емельяненко, с которым россиянин сразится в Японии.

Политика Медведев назначил нового руководителя Росгидромета Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.