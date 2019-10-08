Экономика

News.ruNews.ruПравительство хочет резко увеличить налоги для малого бизнеса

Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, ведомство хочет поднять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), торговый сбор и патент.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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