с чего всё началось

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес

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