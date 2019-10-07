Экономика
Lenta.ruВ России предложили максимально поднять налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, изучившее соответствующий документ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%. Это следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.Российская газета12:09
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